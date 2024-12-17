Ольга Любимова: Русский музей открыл первый виртуальный филиал в новых регионах

Русский музей открыл первый в новых регионах виртуальный филиал.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



По словам министра, новое образовательное пространство открылось в Луганске в Академии им. Матусовского. Пространство включает две зоны — медиазал, где будут проводиться видеопоказы и многофункциональный зал для групповых и индивидуальных занятий с медиатекой Русского музея.



«С открытием виртуального филиала жителям ЛНР стала доступна большая коллекция мультимедийных ресурсов музея. Уверена, что особенно полезным новый центр станет для школьников и студентов, которые смогут прослушать лекции сотрудников музея, посвященные русским художникам, совершить виртуальные прогулки по залам Русского музея и заглянуть в реставрационные мастерские», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Глава Минкультуры отметила, что создание филиала стало одним из направлений сотрудничества музея и академии. Другими проектами стало проведение онлайн-лекций, арт-медиаций, экскурсий, образовательные программы с ведущими специалистами учреждений.



«Кроме того, при нашей поддержке Русский музей открыл в ЛНР детский центр в Городском историко-художественном музее города Стаханова. Это современное пространство, которое позволит проводить музейные интерактивные и образовательные программы различной тематики и направленности», — рассказала Ольга Любимова.



Министр культуры добавила, что в центре будут проходить музейные театрализованные праздники, программы для семейной аудитории, а также проекты для специалистов, работающих с детьми.



«Маленькие посетители получат возможность приобщиться к миру искусства по многоуровневой программе «Здравствуй, музей!», разработанной педагогическим центром Русского музея», — отметила министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova