Холдинг «Газпром-медиа» с коллегами из Китая снимет военный фильм

Холдинг «Газпром-медиа» планирует выпустить масштабный военный фильм в сотрудничестве с коллегами из Китая к 2026 году. Генеральный директор компании Александр Жаров сообщил ТАСС, что работа над проектом уже началась и подробности будут озвучены в апреле, когда в Москву прибудет его китайский коллега.





Кроме того, «Газпром-медиа» активно развивает проекты в Индии. Среди них — развлекательное реалити-шоу под названием «Мастер игры» и комедийный сериал «Челябинский Раджа». Жаров отметил, что пилотная серия последнего уже снята и съемки продолжаются. Сюжет сериала рассказывает о жителе Челябинска, который начинает видеть сны о событиях, происходящих с индийским раджей. Главную роль исполняет Павел Деревянко, что, по словам Жарова, является интересным совпадением, так как он сам родился и вырос в Челябинске.





Помимо проектов в Китае и Индии, «Газпром-медиа» ведет переговоры с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов о проведении совместного кинофестиваля. Также холдинг работает над несколькими документальными фильмами и сериалом по заказу партнеров из ОАЭ, которые планируется представить на платформах Premier и Shahid.









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