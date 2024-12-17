Верник, Жизневский и Егоров стали лучшими актерами по версии «Звезды театрала»

В Театре имени Вахтангова прошла церемония награждения международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». В этом году лучшими актерами по версии зрителей признаны Игорь Верник, Тихон Жизневский и Евгений Егоров, информирует ТАСС.





Игорь Верник получил награду в категории «Лучшая мужская роль» за исполнение Арбенина в спектакле «Маскарад с закрытыми глазами», поставленном в МХТ имени А. П. Чехова. Актер отметил, что без зрителей выход на сцену теряет смысл. Он выразил благодарность редакции журнала «Театрал» за создание этой замечательной премии и добавил, что роль Арбенина стала для него уже третьей статуэткой.





Тихон Жизневский был удостоен награды за «Лучшую роль театрального актера в кино» за образ Игоря Грома в сериале «Майор Гром: Игра». В своем выступлении он поблагодарил зрителей, создателей проекта и свою семью. Жизневский также вспомнил о своем обучении в Щукинском институте, который находился недалеко от театра, и о своих первых шагах на сцене в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Он поделился мечтой работать в театре имени Вахтангова и радостью от текущей работы в Александринском театре.





Евгений Егоров стал обладателем награды за «Лучшую мужскую роль второго плана» за исполнение Джонатана в спектакле «Дракула» в Современном театре антрепризы. Он признался, что не имеет профессионального театрального образования и больше ассоциирует себя с рок-сценой, но искренне благодарен зрителям за поддержку и доверие.









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