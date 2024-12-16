В Мариинском театре пройдет фестиваль «Лики современного пианизма»

В Мариинском театре с 20 по 31 декабря состоится XIX Международный фестиваль «Лики современного пианизма».



В рамках фестиваля на четырех сценах Мариинского театра пройдут четырнадцать концертов камерной и симфонической музыки. В этом году в фестивале примут участие ведущие современные пианисты: Мира Евтич, Денис Мацуев, Сергей Давыдченко, Борис Березовский, Абисал Гергиев, Елизавета Украинская, Вадим Монастырский, Владимир Рублёв, Станислав Иголинский, Даниил Саямов, Мира Марченко, Виктория Баскакова и другие.



20 декабря в 19:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится торжественное открытие фестиваля. На следующий день, 21 декабря, в 12:00 на этой же сцене в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучат произведения Бартока и Донаньи. Солистами выступят Борис Березовский и Мира Марченко. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.



23 декабря состоится концерт, посвященный памяти выдающегося пианиста и педагога Льва Власенко. В программе — произведения Моцарта и Мендельсона. В концерте примут участие Мира Евтич и Абисал Гергиев.



В Концертном зале также выступят Станислав Иголинский (27 декабря) и Вадим Монастырский (30 декабря).



29 декабря в 17:30 в Мариинском-2 выступит Денис Мацуев. Концерт пройдет при участии Симфонического оркестра Мариинского театра.



В камерных залах театра пройдет семь концертов.



31 декабря в 15:00 в Концертном зале Мариинского театра состоится торжественное закрытие фестиваля. В этом году фестиваль завершит одаренный молодой пианист Сергей Давыдченко, лауреат I премии и золотой медали XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского.





Фото: Александр Шапунов/пресс-служба Мариинского театра