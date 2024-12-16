Десять музеев Пермского края в 2014 году получили новое техническое оснащение

В 2024 году в Пермском крае девять муниципальных и один краевой музей получили новое техническое оснащение в рамках национального проекта «Культура».



Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.



Министр культуры Пермского края Алла Платонова подчеркнула, что культурная сфера является одной из визитных карточек региона и должна быть доступна для всех жителей. Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется муниципальным образованиям, где реализуются программы по модернизации учреждений культуры.



Десять школ искусств Пермского края получили музыкальные инструменты, специальное оборудование и литературу на общую сумму свыше 40 миллионов рублей. В Губахе был проведен капитальный ремонт в музыкальной школе. В 2024 году в регионе появилось пять новых виртуальных концертных залов, где транслируются концерты и спектакли ведущих творческих коллективов страны. Всего в Пермском крае создано более 50 таких площадок. Регион также является одним из лидеров по созданию модельных библиотек: на данный момент их 40, и в этом году открылось еще пять.



В рамках национального проекта «Культура» более 700 специалистов из Пермского края прошли обучение в ведущих вузах страны. Программа включала актуальные направления, такие как создание креативных кластеров, продвижение культурных учреждений в социальных сетях и технологии видеопроизводства.



В этом году в Пермском крае открылись две новые школы креативных индустрий. Образовательные программы проходят в формате мастер-классов, практикумов и экскурсий. Первая школа начала работу в Детской музыкальной школе № 6 «Классика», вторая — в Пермском музыкальном колледже.



Министр культуры Пермского края отметила, что регион является одним из лидеров России по кассовому исполнению нацпроекта «Культура», о чем говорила министр культуры РФ Ольга Любимова на X Форуме объединенных культур. Пермский край также занимает 11-е место в стране по реализации проекта «Пушкинская карта».