Стартовал прием заявок на конкурс «Великий и могучий мой родной русский язык!»

Объявлен прием заявок на Всероссийский конкурс среди школьников и студентов, который направлен на популяризацию современного русского языка, сообщает официальный сайт Минкультуры России.





Участниками могут стать школьники и студенты, педагоги образовательных организаций всех форм собственности, представители родительского сообщества, родительских комитетов и других объединений родителей, общественных организаций, деятели культуры и искусства.





Для участия необходимо создать видеоролик или короткометражный фильм/короткометражный анимационный фильм, который популяризирует использование современного русского языка без нецензурной лексики и излишнего использования иностранных слов.





Окончание приема работ: 18 часов (мск) 1 апреля 2025 года.





Организаторы конкурса — Общественный совет при Минкультуры России, комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике, а также по культуре и сохранению духовного наследия.





С положением конкурса можно ознакомиться здесь









Фото: официальный сайт Минкультуры России