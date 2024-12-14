Международный фестиваль «Площадь искусств» начинает работу в Санкт-Петербурге

XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» начинает работу 14 декабря в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге.





Фестиваль откроется мировой премьерой симфонии современного композитора Валерия Воронова в исполнении Заслуженного коллектива России — Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Главный дирижер — народный артист России Николай Алексеев.





Также прозвучат Фантазия для оркестра «Франческа да Римини» Петра Чайковского и Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова, где солистом выступит Денис Мацуев, передает ТАСС





Один из крупнейших фестивальных проектов России основал в 1999 году народный артист СССР Юрий Темирканов. В этом году фестиваль посвящен 25-летию своего основания и проходит при поддержке Минкультуры России.





Будут представлены концерты двух коллективов Петербургской филармонии, Национального филармонического оркестра России, Симфонического оркестра Мариинского театра, Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова, камерного ансамбля «Солисты Москвы».





Дирижерами выступят худрук Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Димитрис Ботинис (Россия/Греция), Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Лазарев, Александр Сладковский, Юрий Башмет.





Среди участников смотра — крупнейшие российские исполнители, звезды мировой классической музыки: пианисты Николай Луганский, Элисо Вирсаладзе, Иван Бессонов, сопрано Хибла Герзмава и меццо-сопрано Ольга Бородина, скрипачи Вадим Репин и Гайк Казазян, виолончелисты Александр Князев, дебютант фестиваля Мария Зайцева, лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского.









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