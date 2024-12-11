ТАСС: умерла народная артистка РСФСР Раиса Максимова

На 95-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в окружении артистки.





Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. С 1956 года она работала в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Артистка также оставила заметный след в кинематографе. Ее дебютом на экране стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот», вышедшей в 1958 году. В дальнейшем Максимова сыграла в таких фильмах, как «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь…», а также в сериале «Закон и порядок».





В 1990 году ей присвоили звание Народной артистки РСФСР. Артистка была награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Александра Невского, а также получила Почетную грамоту президента Российской Федерации.









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