Названы самые популярные детские книги 2024 года в России

Российская Ассоциация книгораспространителей представила список самых популярных детских книг текущего года. Лидером продаж стала художественная адаптация сценария фильма «Чебурашка», созданная Анной Масловой.





В числе часто покупаемых произведений оказались фэнтезийный роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» и детская повесть Нила Геймана «Коралина».





Российская книжная палата обнародовала информацию о наиболее издаваемых авторах детской литературы. Корней Чуковский, который занимает первое место уже тринадцатый год подряд, поразил тиражами — за первые девять месяцев 2024 года выпустили 750 тысяч экземпляров его книг.





На втором и третьем местах расположились Елена Ульева и Александр Пушкин, с тиражами в 490 и 460 тысяч экземпляров соответственно.









Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва