Оперу «Милосердие» посвятят юбилею Рериха в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится премьера оперы «Милосердие», основанной на одноименной пьесе Николая Рериха, а также спектакль по его сказкам. Эти события завершат празднование 150-летия со дня рождения выдающегося русского художника и философа. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил директор Государственного Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.





По словам Бондаренко, драматический спектакль «Милосердие» уже идет в Петербурге, а 21 декабря в Концертном зале Мариинского театра состоится исполнение оперы, созданной композитором Александром Чайковским. Кроме того, 23 декабря в музее пройдет премьера спектакля «Сказки Рериха», который откроет еще одну грань творчества Николая Константиновича.





Спектакль, поставленный режиссером Мариной Ординой, представляет собой сценическую адаптацию трех сказок Рериха. Одна из них, «Граница царства», обращается к русской народной культуре. Вторая сказка, «Гримр викинг», насыщена скандинавскими мотивами, а третья — «Девассари Абунту» — переносит зрителей в Индию. Основная идея спектакля заключается в единении различных культур, основанных на любви к родине, преданности своим корням и поиске истины.





Также Бондаренко отметил, что в 2025 году, когда будет отмечаться 90-летие Пакта Рериха, планируется постановка нового «сказочного триптиха».









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