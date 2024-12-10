В Москве проходит XIII форум «Языковая политика в Российской Федерации»

В Москве открылся VIII форум «Языковая политика в Российской Федерации», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В мероприятии также участвовал Национальный организационный комитет, занимающийся подготовкой и проведением в России Международного десятилетия языков коренных народов, запланированного на 2022-2032 годы. Об этом информирует ТАСС.





Заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Елена Галактионова отметила , что юбилей Пушкина стал важным событием, объединившим соотечественников как в России, так и за рубежом, а также русистов и учителей русского языка с их учениками. Она подчеркнула наличие единомышленников, готовых защищать русскую культуру даже в сложных условиях.





В ходе заседания форуму объявили победителей Всероссийской общественной премии «Ключевое слово». Эта награда была учреждена для поддержки и повышения престижа общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового разнообразия в стране.





Дискуссии форума затронули влияние ценностей русской культуры на страны ближнего и дальнего зарубежья. Особое внимание уделили творчеству Пушкина и его воздействию на современный русский язык, а также на литературы народов России.





В форуме участвовали представители множества регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, а также Республики Адыгея, Беларусь, Камчатский край, Марий Эл, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Алтай, Удмуртию, Волгоградскую область, Башкортостан, Хабаровский край, Саратовскую и Липецкую области, Чувашскую Республику и Республику Бурятия.









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