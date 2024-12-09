В Москве пройдет торжественное открытие конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

В Москве пройдет международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.



Откроется конкурс торжественным концертом 14 декабря на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В программу войдут выступления Хиблы Герзмава, Хосе Кура, лауреатов первого конкурса вокалистов и концертмейстеров.



В этом году на участие в конкурсе поступило 978 заявок из 23 стран, сообщили организаторы. Экспертным советом были отобраны 43 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые поборются за три первые премии, Гран-при и специальные призы.



«Я очень счастлива, что у нас будет второй конкурс вокалистов и концертмейстеров, и для меня максимально важно, что это конкурс очень сильный, с прекрасным профессиональным жюри, с очень интересной программой и для конкурсантов, и для зрителей, и для всех людей, кто любит классическую музыку, для всего музыкального сообщества», — рассказала Хибла Герзмава.





Фото: Евгений Евтюков/предоставлено организатором