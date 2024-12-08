Фестиваль сербского кино охватил две столицы

В кинотеатре «Октябрь» в Москве открылся фестиваль сербского кино, который представил зрителям мистический триллер «Изоляция», созданный режиссером Марко Бацковичем в сотрудничестве Сербии и Боснии и Герцеговины.





Смотр проходит не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Он стал ответным мероприятием на Фестиваль российского кино, который состоялся с 27 ноября по 1 декабря в Белграде, Новом Саде и Нише. В рамках показов российская аудитория сможет увидеть четыре картины.





На церемонии открытия продюсер фильма «Хранители формулы» Драган Бьелогрлич подчеркнул значимость проведения фестиваля сербского кино. Он отметил, что Сербия и Россия представляют собой два берега, и данный фестиваль служит мостом для соединения их культур. Бьелогрлич также рассказал, что его фильм основан на реальных событиях, произошедших в Белграде в 1958 году. Он отметил, что при подготовке к фильму никто не мог предсказать его актуальность, так как события возвращают зрителей во времена холодной войны и поднимают темы гуманности и надежды.





Режиссер «Изоляции» Марко Бацкович добавил, что его работа отражает современные события в Сербии. Он описал фильм как сочетание элементов триллера и мистерии, акцентируя внимание на ситуации со средствами массовой информации в стране.





Генеральный директор Роскино Эльза Антонова отмечала, что Дни сербского кино в России впервые прошли в 2023 году и вызвали большой интерес у российской аудитории. Она отметила планы Роскино проводить такие показы ежегодно, подчеркивая близость сербского киноискусства и культуры к российской.





Фильмом открытия фестиваля стал триллер «Изоляция», который рассказывает о молодом биологе Йохане, прибывающем на удаленную научную станцию в заброшенном лесу. Изначально одиночество кажется ему идеальным способом уйти от цивилизации, однако вскоре необъяснимые происшествия начинают его беспокоить, и он осознает, что не одинок.









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