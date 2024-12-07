Театр на Бронной покажет премьеру спектакля «Чайка с продолжением»

7 и 11 декабря Театр на Бронной покажет новый спектакль Константина Богомолова, вдохновленный пьесой А. П. Чехова «Чайка», передает «РИА Новости».





«Чайка с продолжением» предлагает новый взгляд на классическое произведение. По словам режиссера Константина Богомолова, театр продолжает улучшать и обновлять репертуар, старается совершенствоваться и работает над тем, что может заинтересовать зрителя.





В работе над постановкой принимают участие художник Лариса Ломакина, композитор Валерий Васюков и видеохудожник Алан Мандельштам.





В спектакле задействованы актеры Елизавета Базыкина, Дмитрий Куличков, Яна Ставоржинская и другие.









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