Театр на Бронной покажет премьеру спектакля «Чайка с продолжением»

Cпектакль Константина Богомолова вдохновлен классической пьесой А. П. Чехова «Чайка».
Среди экспонатов — печатная машинка писателя, костюмы Алисы Селезневой, робота Вертера, Коли Герасим...
Мероприятие организовано Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке городс...
Ведущим программы выступил Евгений Кочергин.
Открытие экспозиции приурочено к двухсотлетнему юбилею Алупкинского парка.
Cпектакль Константина Богомолова вдохновлен классической пьесой А. П. Чехова «Чайка».
Среди экспонатов — печатная машинка писателя, костюмы Алисы Селезневой, робота Вертера, Коли Герасим...
Мероприятие организовано Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке городс...
Ведущим программы выступил Евгений Кочергин.
Открытие экспозиции приурочено к двухсотлетнему юбилею Алупкинского парка.
Гостями концерта станут Герои Советского Союза и Герои России, участники СВО и их семьи.
Посол России в Париже Алексей Мешков отметил, что салон демонстрирует мощное влияние русской литерат...
Картина создана по инициативе Благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых.
Работа была создана художником специально для выставки «Весть» и передана в дар музею.
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Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка и «Веселый учебник».
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Глава государства отметил, что «Время выбрало нас» — важная и востребованная инициатива, укрепляющая...
Учреждение открылось на базе центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная сис...
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Кинофорум пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и других регионах.
07.12.2024