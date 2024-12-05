В Москве впервые представят инсталляцию Шемякина «Симфония цвета»

В Москве впервые будет представлена инсталляция «Симфония цвета» художника Михаила Шемякина.



Инсталляция будет представлена в рамках выставки современного искусства «Интеграция культур». Об этом сообщил пресс-секретарь выставочного комплекса Александр Аносов.

Экспозиция «Интеграция культур» откроется в выставочном комплексе Art-Space на Тверской, 9.



«Основой выставочного проекта станет тотальная инсталляция Михаила Шемякина «Симфония цвета» — ранее эти работы серии «Гербариум» экспонировались только в Санкт-Петербурге», — сообщил Аносов.



Инсталляция включает пять частей, каждая из которых имеет свое уникальное решение. Специально для выставочного проекта была написана музыка, взаимодействующая с цветом и дополненная ароматическими композициями.



В рамках выставки «Интеграция культур» будут представлены работы ряда зарубежных художников, среди которых Карлос Росеро, Рашид Алкинди, Дхиан Пассик, Лукос Банони, Франко Поликастро, Фидель Кабре и другие.



Выставка продлится до 12 января.











