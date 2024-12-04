Сергиево-Посадский музей-заповедник представит выставку о развитии письменной культуры

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике откроется выставка «Путешествие в чернильное царство».



Выставка откроется 7 декабря и расскажет о развитии чернильной письменной культуры со времен Древнего Египта до наших дней. Авторами экспозиции являются члены клуба коллекционеров «Искатель». На основе своих коллекций авторы воссоздали «живую» историю письменной культуры.



В основу выставки легла коллекция старинных чернильниц и письменных принадлежностей Леонида Бельского, которая является одной из крупнейших в России. В коллекцию входят более 500 предметов из разных стран.



Дополняют выставку экспонаты из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника.



На выставке представлено около 150 экспонатов, в числе которых старинные чернильницы и рукописные документы, необычные письменные приборы, уникальные перьевые ручки и многое другое.









Фото предоставлено организатором