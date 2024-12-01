К российской культуре в Перу традиционно проявляют большой интерес — посол Игорь Романченко

Посол России в Перу Игорь Романченко рассказал, что культурное сотрудничество между странами продолжает уверенно развиваться. Концерты, оперы и балетные постановки из России неизменно вызывают интерес и привлекают тысячи зрителей.





«Регулярный характер имеют контакты в этой сфере: например, выступления «Хора Турецкого», симфонические концерты, гастроли российских балетов собирают тысячи зрителей, даже организуются совместные российско-перуанские постановки, например, в октябре — опера «Евгений Онегин» в столичном театре им. М. Сегуры с солистами из московских театров», — рассказал в интервью ТАСС дипломат.





По словам Романченко, посольство России активно взаимодействует с университетами, музеями и театрами в Перу, поддерживая инициативы по популяризации российской культуры. В рамках перуанского председательства в «АТЭС для граждан» было проведено несколько масштабных мероприятий, включая проект «Восходящие звезды». В его рамках студенты Московской консерватории имени П. И. Чайковского выступили с бесплатными концертами классической музыки в различных городах Перу.





Посол подчеркнул, что Россию и Перу объединяют долгие традиции дружбы и партнерства.









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