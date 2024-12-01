Концерт лауреатов Конкурса Чайковского пройдет в Тамбовской области

С 4 по 29 декабря посетителей ждут выставки, музыкальные события и театральные постановки.
Мероприятие организовано АНО «Культурная жизнь» при поддержке Министерства культуры России.
Кинофестиваль в этом году включал две конкурсные программы: международный конкурс и конкурс стран Це...
Программа была разработана АКИ совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственн...
В мировой серии фестиваля участвуют 14 постановок.
С 4 по 29 декабря посетителей ждут выставки, музыкальные события и театральные постановки.
Мероприятие организовано АНО «Культурная жизнь» при поддержке Министерства культуры России.
Кинофестиваль в этом году включал две конкурсные программы: международный конкурс и конкурс стран Це...
Программа была разработана АКИ совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственн...
В мировой серии фестиваля участвуют 14 постановок.
На премию в этом году было подано 248 заявок, из которых отобрали 13 финалистов.
Выставка, размещенная в четырех залах краеведческого музея, воссоздает ключевые сцены пьесы А. Н. Ос...
Постановление об учреждении награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Музей-заповедник стал новой площадкой для образовательной акции.
В этом году на конкурс было представлено 143 проекта из 72 регионов страны.
Наиболее востребованными стали страницы с информацией о съемочных локациях в Москве.
Постановка подготовлена в рамках фестиваля, посвященного 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргско...
Проект организован народным артистом России Игорем Бутманом.
Экспозиция включает более 150 предметов, иллюстрирующих историю стеклянного искусства с XVIII века д...
Заслуженная артистка России Екатерина Гусева открыла мероприятие на сцене ОДОРА.
В рамках мероприятия состоялся образовательный интенсив, где участники разрабатывают концепции, сост...
Правительство Москвы присвоило ранее безымянной территории наименование — сквер ТАСС.
Показы будут проходить бесплатно в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» и петербургской «Авроре».
Ей было 83 года.
Основной темой фестиваля в этом году станет «Торжество природы».
01.12.2024