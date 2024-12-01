Концерт лауреатов Конкурса Чайковского пройдет в Тамбовской области

В Мичуринске состоится выступление Академического симфонического оркестра имени Сергея Рахманинова совместно с победителями музыкального Конкурса имени Петра Чайковского, сообщает «Культуромания».





На сцене драматического театра Мичуринска выступят лауреаты — пианист Дмитрий Маслеев, скрипач Гайк Казазян и трубач Семен Саломатников. Музыкантов будет сопровождать оркестр под руководством дирижера Алексея Моргунова. Программа включает произведения Бетховена, Чайковского и Арутюняна.





Мероприятие организовано АНО «Культурная жизнь» при поддержке Министерства культуры России. В его реализации также принимает участие федеральное учреждение «Росконцерт».









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