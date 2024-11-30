На Исторической сцене Большого театра представят оперу «Саламбо»

В Большом театре 2 декабря пройдет премьера сцен из оперы Модеста Мусоргского «Саламбо», созданной по роману Гюстава Флобера. Постановка подготовлена в рамках фестиваля, посвященного 185-летию со дня рождения композитора, сообщается в ТГ-канале театра.





«Сюжет изобилует острыми драматическими ситуациями. Вместе с тем отличаются лиризмом и пряным восточным колоритом романтические страницы оперы: картина роскошного «царского» пира на фоне неги южной ночи, пленительные танцы жриц в храме, оттеняющие жестокость нравов и языческих обрядов», — отмечает пресс-служба театра.





Музыкальное сопровождение постановки возглавил Валерий Гергиев, а сценическую версию представил Сергей Новиков. Премьера пройдет в зале театра, а также будет доступна для просмотра онлайн в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».









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