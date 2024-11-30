В Уфе скончалась народная артистка России Галина Мидзяева

В Уфе в возрасте 83 лет скончалась народная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Башкортостан Галина Мидзяева, сообщает «Российская газета».





Галина Мидзяева родилась в 1941 году в Саратове. В 1965 году актриса была принята в труппу Государственного академического русского театра драмы Республики Башкортостан. В театре она работала до 2012 года, сыграв более 150 ролей в различных спектаклях. Среди ее знаковых работ — роли в постановках «Гибель эскадры», «Мещане», «Вишневый сад», «Самоубийца» и других.





В 1979 году Мидзяева получила звание заслуженной артистки Республики Башкортостан, а в 1986 году — заслуженной артистки Российской Федерации. В 1995 году ей было присвоено звание народной артистки Российской Федерации.





Также актриса занималась педагогической деятельностью, выпустила несколько актерских курсов в Уфимском государственном институте искусств.





Прощание с Галиной Мидзяевой состоится 1 декабря в фойе Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан.









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