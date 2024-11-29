Сумма рибейтов в Калининградской области превысила 33 миллиона рублей

В 2024 году сумма рибейтов, представляющих собой компенсацию части затрат кинопроизводителей на съемки в Калининградской области, превысила 33 миллиона рублей. Область заняла третье место среди регионов России по объему таких субсидий, сообщили представители региональной кинокомиссии.





В кинокомиссии подвели итоги конкурса на предоставление рибейтов. Четыре компании стали обладателями субсидий, общая сумма которых составила 33 237 513,26 рублей. Эта цифра на 52,6% превышает объем выплат за 2023 год.





Одним из проектов, получивших рибейт, стал сериал «По законам военного времени - 7», который реализуют «СМ студия» совместно с Первым каналом. Эта работа получила поддержку в размере 8 207 221,91 рублей. Также рибейт в размере 20 093 905,70 рублей был выделен проекту «Оффлайн-2», созданному кинокомпанией BBG Production и онлайн-кинотеатром Okko. Сериал «Нахимовцы-2: Янтарный берег» от «Студии Кинопроба» и «Профмувионлайн» получил поддержку в размере 4 694 885,65 рублей. Проект «Расширяя горизонты» от продюсерского центра А-Нова получил рибейт в размере 241 500 рублей.





Режиссер-постановщик сериалов «Оффлайн» и «Оффлайн-2» отметил, что Калининград является уникальным европейским городом с комфортными условиями для съемок. Он добавил, что некоторые сцены были написаны специально для калининградских локаций. После успешной работы над первым сезоном он был уверен в необходимости вернуться в Калининград, так как кинокомиссия оперативно реагировала на все запросы и не возникало никаких проблем со съемками.









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