В Театре РОСТА пройдет премьера спектакля «Фрекен Сталь и горе-грабители»

7 и 8 декабря Театр РОСТА в Царицыно представит долгожданную премьеру спектакля «Фрекен Сталь и горе-грабители». Показ состоится 7 декабря в 17:00 и 8 декабря в 12:00 и 17:00. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств России Валерий Архипов, сообщили в пресс-службе театра.





Спектакль расскажет историю разбойников, которые похитили золотую корону из королевского дворца. Комедия, основанная на произведениях Яна Улофа Экхольма, поведает о бывшей учительнице Эмме Сталь, ставшей детективом и разгадывающей сложные загадки в маленьком шведском провинциальном городке.





В театре отметили, что спектакль в игровой форме поднимает важные воспитательные темы. Он поможет юным зрителям усвоить ценности, такие как уважение к старшим, любовь к родителям, умение дружить, ценить своих учителей и бережно относиться к окружающему миру.





Театр РОСТА в Царицыно представляет собой московский государственный театр для всей семьи. В репертуаре театра более 30 спектаклей, ориентированных на разные возрастные группы. Руководит театром заслуженная артистка России Нонна Гришаева.









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