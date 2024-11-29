В Петербурге появится мемориальная доска балерине Инне Зубковской

30 ноября в 15:00 в Санкт-Петербурге пройдет торжественное открытие мемориальной доски известной балерине Инне Борисовне Зубковской. Доска появится на фасаде здания по адресу: набережная реки Фонтанки, 56, где народная артистка РСФСР проживала с 1975 по 2001 год. Инициатором установки выступил Мариинский театр.





Инна Зубковская присоединилась к труппе Кировского (ныне Мариинского) театра в 1941 году, окончив московское хореографическое училище. На сцене театра она исполнила множество выдающихся партий, включая лирическую Одетту и загадочную Одилию из «Лебединого озера» Чайковского, а также темпераментную Китри из «Дон Кихота» Минкуса и трагичную Никию из «Баядерки» Минкуса.





Зубковская прославилась не только своим талантом, но и необыкновенной красотой, грацией и артистическим обаянием. После завершения своей карьеры она посвятила себя педагогической деятельности в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, где воспитала множество талантливых артисток.









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