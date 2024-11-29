Музей кино на ВДНХ проведет кинопоказы к выставке «Собиратели земель русских»

Фото: пресс-служба Музея кино на ВДНХ

В программу показов войдут фильмы «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Русский бунт» Александра Прошкина, дилогия «Юность Петра» и «В начале славных дел» Сергея Герасимова, а также другие классические отечественные фильмы, повествующие о периодах правления Ивана Грозного, Петра I и Екатерины Великой.В программу марафона войдут также лекция киноведа Станислава Лугового.Выставка «Собиратели земель русских» работает на ВДНХ с 25 ноября и посвящена трем правителям, сыгравшим поворотную роль в формировании современной карты России.