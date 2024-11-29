Специалисты из семи стран приняли участие в международной конференции о роли национальных библиотек стран СНГ

Более 300 специалистов из 7 стран приняли участие в международной конференции «Роль национальных библиотек стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в подготовке профессиональных кадров для государств Содружества», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Конференция прошла в Российской национальной библиотеке в рамках реализации Концепции председательства России в СНГ в 2024 году.



Отмечается, что в конференции приняли участие специалисты из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана Узбекистана.



«Совместная работа национальных библиотек государств-участников СНГ служит надежным мостом дружбы между народами», — отметила в приветствии к участникам конференции статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева.





Она отметила, что конференция «призвана подчеркнуть роль национальных библиотек как крупнейших научно-образовательных центров и готовность к обмену эффективными технологиями и практиками подготовки высококвалифицированных кадров».





Участники конференции обсудили вопросы сотрудничества национальных библиотек в области образования, формирования системы подготовки кадров, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и другие темы.









Фото: пресс-служба Минкультуры России