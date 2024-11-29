Киноплатформа «Москино» отмечена премией TAdviser IT Prize

29.11.2024

Киноплатформа «Москино» отмечена премией TAdviser IT Prize
Киноплатформа «Москино» удостоена национальной награды в сфере информационных технологий в корпоративном секторе TAdviser IT Prize.

Награда присуждена платформе в номинации «Индустрия кино: IT-сервис года», сообщает пресс-служба «Москино».

В компании отметили, что получение приза TAdviser IT Prize подтверждает, что киноплатформа «Москино» стала неотъемлемой частью экосистемы кинопроизводства Москвы.

Сервис, отметили в «Москино», укрепляет позиции столицы как крупнейшего центра киноиндустрии, важнейшей съемочной и премьерной площадки, способствует повышению конкурентоспособности российского кинопроизводства на мировом уровне.

Киноплатформа «Москино» запущена в сентябре 2023 года и способствует быстрому доступу к согласованию локаций и съемочной инфраструктуры Москвы.


Фото: Pixabay.com