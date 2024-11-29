Спектакли из 12 стран мира вошли в программу театрального фестиваля им. А. П. Чехова

Спектакли из 12 стран мира вошли в программу Мировой серии XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Программу смотра представила на встрече с замминистра культуры России Андреем Малышевым генеральный директор фестиваля Карина Цатурова.



XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова пройдет в Москве с 23 мая по 25 июля 2025 года.



В программу Мировой серии вошли 14 спектаклей разных жанров из 12 стран мира. В числе участников — коллективы из Китая и Колумбии, Бразилии и Армении, Казахстана и ЮАР.



В рамках фестиваля также будут реализованы московская, региональная и образовательная программы.









Фото: пресс-служба Минкультуры России