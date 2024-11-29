В Белграде стартовали Дни российского кино

В Сербии стартовали Дни российского кино.



На торжественном открытии фестиваля в Белграде присутствовала министр культуры России Ольга Любимова.



Глава Минкультуры отметила, что зритель в ходе просмотра фильмов может получить не только удовольствие, но и пользу.



«Так получилось, что много-много лет это одна из наших традиций — привозить в Белград самое разное кино, самые разные премьеры. Мы очень рады, что наша программа расширяется, что есть возможность поделиться своим творчеством русских, российских, отечественных режиссеров и продюсеров не только в Белграде, но и в Нише и Нови-Саде», — сказала министр культуры России.



Министр отметила, что Россия обладает «великим наследием советского кинематографа». Ольга Любимова пожелала зрителям получить от просмотра картин удовольствие и пользу и добавила, что традиция приводить в Белград много хорошего кино продолжится.



Фестиваль российского кино пройдет в Белграде, Нови-Саде и Нише. В программу показов войдут картины «По щучьему велению», «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг», «Первый Оскар», «Воздух», «Свет», «Сказки Гофмана».









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