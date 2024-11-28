Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с уходом Веры Карповой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Александровны Карповой. Он отметил, что культура города и страны понесла тяжелую утрату.





По словам губернатора, Карпова стала легендой и хранительницей традиций Театра комедии имени Н. П. Акимова. Беглов подчеркнул, что актриса посвятила всю свою жизнь родному городу и начала свой творческий путь под руководством знаменитого режиссера Николая Акимова. За 67 лет на сцене театра она сыграла более 80 ролей, оставив яркий след в его истории.





Кроме того, губернатор добавил, что Веру Карпову знали и любили за многочисленные работы в кино. Он охарактеризовал ее как воплощение истинного служения искусству, высочайшего таланта, доброты и душевной красоты. Беглов заверил, что светлая память о Вере Александровне, любимой актрисе всех поколений театрального Ленинграда и Санкт-Петербурга, навсегда останется в сердце города.









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