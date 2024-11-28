В российских кинотеатрах пройдут трансляции балета «Щелкунчик»

В российских кинотеатрах пройдут прямые трансляции балета «Щелкунчик» Петра Чайковского Государственного академического Большого театра России.



Показы пройдут 30 и 31 декабря в более чем ста кинотеатрах, сообщает пресс-служба учреждения.



«30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах, в том числе в крупнейшем кинозале России в киноцентре «Октябрь» федеральной сети «КАРО», — сообщили в театре.



Трансляции пройдут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и других городов. 31 декабря балет будет доступен в официальном сообществе Большого театра в соцсети «ВКонтакте».



Ранее в театре сообщили, что из-за огромного спроса на балет «Щелкунчик» Большой театр в этом году предлагает зрителям новый способ приобретения билетов. Часть из них будет доступна к приобретению на аукционе.









Фото: газета "Культура"