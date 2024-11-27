Ансамбль Коми «Асъя кыа» представил литературно-музыкальный сборник своих постановок

В Коми состоялась презентация литературно-музыкального сборника «Золотое наследие «Асъя кыа». На концерте в республиканской филармонии ансамбль «Асъя кыа» («Утренняя заря») имени Виктора Морозова, отмечающий в 2024 году 85-летие своего существования, представил значимые произведения, которые составляют культурное наследие региона. Об этом ТАСС сообщили в филармонии.





Сборник получил поддержку Президентского гранта и Министерства культуры России. Он приурочен к юбилею ансамбля и включает в себя произведения композиторов и поэтов, которые стали основой репертуара коллектива и его визитной карточкой.





Многие произведения были написаны специально для ансамбля. В сборник вошли работы композитора и режиссера Виктора Морозова, который возглавил коллектив в 1974 году и значительно поднял его на уровень лучших ансамблей страны. Среди представленных произведений — фрагменты уникального концерта-спектакля «Парма мойт» («Таежная сказка») и постановка «Северные звоны», а также работы таких композиторов, как Александр Осипов, Яков Перепелица, Прометей Чисталев, Михаил Герцман и Виктор Кушманов. В сборник также включены архивные фотографии ансамбля.





Издание выпущено ограниченным тиражом и не поступит в продажу. Оно будет подарено профессиональным, народным и самодеятельным коллективам, библиотекам региональных колледжей культуры и искусств, Сыктывкарской детской музыкальной школе и Детской школе искусств Сыктывкара, Национальной библиотеке Коми, а также гостям концертов, которые состоятся в честь юбилея «Асъя кыа» 18 и 19 декабря.









Фото: YouTube