Гастроли театра глухих из Петербурга стартовали в Калининградской области

Театр глухих из Санкт-Петербурга начал свои гастроли в Калининградской области, выступив на сцене Калининградского областного театра юного зрителя «Молодежный» в Советске с трагикомедией «Любовь по-петербургски». Премьера спектакля прошла с аншлагом, о чем ТАСС сообщили в пресс-службе театра.





Это первое гастрольное выступление петербургского театра в регионе. В пресс-службе отметили , что первый спектакль вызвал большой интерес у зрителей, зал был полностью заполнен.





«Любовь по-петербургски» представляет собой трагикомедию, созданную по мотивам детектива Робера Тома «Восемь любящих женщин». Режиссером постановки выступил Владимир Бочаров. Сюжет разворачивается в рождественские праздники, когда в поместье собираются восемь женщин и один мужчина, который оказывается убитым. Из-за сильной метели старинный дом оказывается отрезанным от внешнего мира, и женщины начинают собственное расследование, чтобы выяснить, кто совершил преступление.





На гастролях в Калининградской области Театр глухих также представит сатирическую комедию «Гость Х», основанную на пьесе Николая Гоголя «Ревизор», которую поставил режиссер Дмитрий Самбур. Кроме того, зрители смогут увидеть драму Владимира Бочарова, рассказывающую о ленинградском «деле глухонемых» 1937 года, когда неслышащие жители Ленинграда якобы планировали террористические акты против Сталина и распространяли контрреволюционную литературу.





Гастроли Театра глухих организованы ФГБУК «Росконцерт» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ и продлятся до 29 ноября.









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