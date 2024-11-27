В Ставропольском крае многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи

С 1 января 2025 года многодетные семьи Ставропольского края смогут бесплатно посещать музеи региона. Об этом во время прямой линии сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.





Она отметила, что некоторые музеи уже сейчас предоставляют такую возможность. В числе учреждений, которые участвуют в этой инициативе, находятся музей истории Изобильненского округа, мемориальный музей-усадьба художника Ярошенко и Кисловодский краеведческий музей «Крепость».





Лихачева уточнила, что для получения бесплатного доступа многодетным семьям необходимо будет предъявить бумажное удостоверение или специальный QR-код, который можно сформировать на портале «Госуслуги».





По данным правительства региона, на Ставрополье проживает более 52,8 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 178 тысяч детей.









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