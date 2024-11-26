Названы победители Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура»

Во вторник на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоялось подведение итогов III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». На сцене прозвучали произведения победителей и лауреатов, сообщает ТАСС.





Конкурс проходил в восьми номинациях. В категории «Киномузыка» награду получила Олеся Бердникова из Гатчины за свою сюиту из фильма «Катюша». В номинации «Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл» отличилась оркестровая пьеса «Жигули» композитора Алексея Попкова из Тольятти.





Симфоническая поэма «Проща(е)ние» принесла победу Софии Кругловой из Москвы в категории «Симфоническое произведение малой формы». Она также удостоилась специального приза от Всероссийской виолончельной академии. Артем Ромоданов, также из Москвы, стал победителем в номинации «Симфоническое произведение крупной формы» с сочинением для большого симфонического оркестра под названием In Red. Константин Борисов из Москвы выиграл в категории «Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром» с композицией «Концерт для трубы с оркестром».





Ильяс Камалов из Казани был признан лучшим в номинации «Опера» за свою работу «Орлы Урала», в которой он также выступил как автор либретто. Победителем в категории «Балетная музыка» стал Артем Гаркавцев из Ростова-на-Дону с произведением «Рождественская увертюра». Кантата «Духом сильный народ» Алексея Чернакова из Москвы, посвященная памяти воинов-сибиряков, стала лучшей в категории «Хоровая музыка».









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