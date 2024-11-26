Владимир Путин направил приветствие участникам конкурса «Партитура»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, экспертам и организаторам III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Он подчеркнул важность этого мероприятия для одаренной молодежи, открывающего новые творческие перспективы. Сообщение появилось на официальном сайте Кремля.





Глава государства отметил, что в этом году количество поданных заявок на конкурс стало особенно впечатляющим. Это, по его мнению, подтверждает успех проекта, который завоевал авторитет и признание. Путин добавил, что конкурс продолжает развиваться и привлекает внимание талантливой молодежи, помогая начинающим композиторам найти свое место в богатом мире современной российской культуры.





Кроме того, президент поздравил лауреатов конкурса с их значительными достижениями. Он отметил проявленный ими талант и искреннее желание внести вклад в развитие лучших традиций музыкального искусства и отечественной композиторской школы. В завершение своего обращения Путин пожелал всем участникам всего наилучшего.





Церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» проходит 26 ноября в Москве. Конкурс осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.









Фото: Kremlin.ru