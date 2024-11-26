Петербург выставкой отпраздновал два суворовских юбилея

В Санкт-Петербурге состоялось празднование юбилея выдающегося русского полководца Александра Суворова и мемориального музея, посвященного его личности. В рамках торжеств открылась масштабная выставка под названием «Блестящий храм его и нашей славы…», которая знакомит посетителей с историей создания Государственного мемориального музея А. В. Суворова, сообщил ТАСС заведующий отделом патриотической и культурно-массовой работы Владимир Шишов.





Шишов отметил , что в одной из башен музея разместили сборную инсталляцию, состоящую из предметов воинского снаряжения. Эта инсталляция отсылает к 1904 году, когда подобным образом представляли воинскую арматуру. Он добавил, что в центре экспозиции находится сюжет, посвященный суворовской палатке — небольшому музею, который располагался на месте современного здания до его постройки.





Также на выставке можно увидеть уникальные экспонаты, которые редко покидают музейные фонды. Среди них грамота о присвоении Александру Суворову титула графа Рымникского и предметы из домов, где полководец останавливался в Швейцарии.





Выставка будет доступна для посетителей до конца января 2025 года. Вечером 26 ноября в честь юбилея пройдет музыкальное мероприятие «Гром победы, раздавайся!». В залах Суворовского музея прозвучат как известные марши и песни, так и редкие мелодии из истории русской и европейской военной музыки. Исполнит программу исторический концертный оркестр «Петр Великий» под руководством майора Сергея Вольского.









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