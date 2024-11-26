Гергиев обозначил сроки распространения льготных билетов в Большой театр

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) готовится к распространению льготных билетов на свои оперные и балетные постановки, включая знаменитый балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Об этом сообщил Валерий Гергиев, народный артист РФ, руководитель Большого и Мариинского театров.





По информации пресс-службы театра, значительная часть билетов на «Щелкунчик» уже распределена среди социальных учреждений Москвы, а также около 1,5 тысячи билетов передали военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям, передает ТАСС. Гергиев отметил , что совместно с правительством Москвы разрабатывается стратегия, позволяющая расширить доступ к спектаклям для различных категорий граждан. Он подчеркнул, что предстоящие выступления «Щелкунчика» также будут доступны для тех, кто имеет право на льготные билеты.





Гергиев акцентировал внимание на богатстве русской культуры, отметив, что она не ограничивается лишь балетом. Он выразил уверенность, что сотни тысяч зрителей смогут поделиться впечатлениями о посещении спектаклей на главной сцене театра и насладиться выдающимися произведениями русской оперы и балета.





Помимо того, 25 ноября в Telegram-канале театра появилась информация о том, что билеты на «Щелкунчик» поступят в продажу 2 декабря в 10:00 по московскому времени. В этом году приобрести билеты можно будет только через официальный сайт Большого театра; продажи в кассах не предусмотрены. Также сообщается, что 12% мест в зале будет отдано под аукцион для продажи билетов на «Щелкунчик».









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва