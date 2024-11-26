Театр имени Вахтангова представит премьеру спектакля «Ионыч» по Чехову

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова пройдет премьера спектакля «Ионыч» по одноименному рассказу Антона Чехова.



Премьерные показы пройдут 26 и 27 ноября на Новой сцене театра, передает пресс-служба учреждения.



Режиссер постановки сообщил, что спектакль представляет собой современную историю «про потерю души и сердца», о том, как «хороший человек превращается во что-то страшное, пугающее».



В постановке задействованы актеры Юрий Поляк, Ася Домская, Мария Шастина, Ирина Смирнова, Павел Юдин, Александр Колесников, Егор Разливанов, Владислава Басова и другие.



Над спектаклем работали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Евгения Панфилова, художник по свету Руслан Майоров.









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