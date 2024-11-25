Большой театр объяснил, что происходит с билетами на балет «Щелкунчик»

25.11.2024

Большой театр объяснил, что происходит с билетами на балет «Щелкунчик»
Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России объявил о начале продаж билетов на балет «Щелкунчик», которые стартуют 2 декабря. В следующем году зрители смогут приобрести билеты только через официальный сайт театра. Часть билетов будет выставлена на аукцион, где смогут участвовать как физические, так и юридические лица. Начальная цена парных билетов на аукционе составит 100 тысяч рублей.

Представители Большого театра пояснили, что значительная часть билетов будет распределена среди социальных учреждений страны. Примерно 1,5 тысячи билетов выделят военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. Эти меры направлены на снижение напряженности вокруг главной зимней постановки и предотвращение многодневных очередей и конфликтов.

Аукцион займет 12% от общего количества билетов, а вырученные средства пойдут на поддержку артистов театра. Остальные билеты поступят в свободную продажу на официальном сайте согласно установленному графику. Все билеты будут именными, что исключает возможность обмена.

Кроме того, 31 декабря ГАБТ впервые проведет общедоступную онлайн-трансляцию спектакля, что позволит большему числу зрителей насладиться классической постановкой.


Фото: Pixabay.com