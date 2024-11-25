Большой театр объяснил, что происходит с билетами на балет «Щелкунчик»

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России объявил о начале продаж билетов на балет «Щелкунчик», которые стартуют 2 декабря. В следующем году зрители смогут приобрести билеты только через официальный сайт театра. Часть билетов будет выставлена на аукцион, где смогут участвовать как физические, так и юридические лица. Начальная цена парных билетов на аукционе составит 100 тысяч рублей.





Представители Большого театра пояснили , что значительная часть билетов будет распределена среди социальных учреждений страны. Примерно 1,5 тысячи билетов выделят военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. Эти меры направлены на снижение напряженности вокруг главной зимней постановки и предотвращение многодневных очередей и конфликтов.





Аукцион займет 12% от общего количества билетов, а вырученные средства пойдут на поддержку артистов театра. Остальные билеты поступят в свободную продажу на официальном сайте согласно установленному графику. Все билеты будут именными, что исключает возможность обмена.





Кроме того, 31 декабря ГАБТ впервые проведет общедоступную онлайн-трансляцию спектакля, что позволит большему числу зрителей насладиться классической постановкой.









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