Стартовая цена билетов на «Щелкунчика» составит от 100 тысяч рублей на аукционе

25.11.2024

Стартовая цена билетов на «Щелкунчика» составит от 100 тысяч рублей на аукционе
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) объявил о начале аукциона на парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Стартовая цена комплекта билетов составит 100 тысяч рублей, как указано в инструкции по покупке на торговой площадке партнера театра — Сбера.

Для того чтобы приобрести билеты через платформу Сбера, необходимо пройти регистрацию. Процесс включает в себя внесение личных данных и прикрепление копии паспорта. После успешной регистрации пользователи смогут выбрать лот для покупки.

Парные билеты будут доступны с начальной ценой 100 тысяч рублей за комплект. При оформлении покупки потребуется указать данные каждого зрителя.

Ранее в Telegram-канале театра сообщали, что продажа билетов на «Щелкунчика», который пройдет на Исторической сцене, начнется 2 декабря. Билеты можно будет приобрести исключительно на официальном сайте Большого театра.


Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва