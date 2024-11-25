Стартовая цена билетов на «Щелкунчика» составит от 100 тысяч рублей на аукционе

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) объявил о начале аукциона на парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Стартовая цена комплекта билетов составит 100 тысяч рублей, как указано в инструкции по покупке на торговой площадке партнера театра — Сбера.





Для того чтобы приобрести билеты через платформу Сбера, необходимо пройти регистрацию. Процесс включает в себя внесение личных данных и прикрепление копии паспорта. После успешной регистрации пользователи смогут выбрать лот для покупки.





Парные билеты будут доступны с начальной ценой 100 тысяч рублей за комплект. При оформлении покупки потребуется указать данные каждого зрителя.





Ранее в Telegram-канале театра сообщали, что продажа билетов на «Щелкунчика», который пройдет на Исторической сцене, начнется 2 декабря. Билеты можно будет приобрести исключительно на официальном сайте Большого театра.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва