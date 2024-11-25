Алексей Герман возглавит жюри фестиваля Arctic Open

Жюри международного кинофестиваля Arctic Open возглавит кинорежиссер Алексей Герман, сообщает оргкомитет фестиваля.



В состав жюри вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции.



«По традиции архангельского фестиваля у каждой номинации самостоятельный состав судейской комиссии. В этом году их будет пять: полнометражное игровое кино, документальные фильмы, кино для детей и юношества, короткометражное игровое кино и впервые специальная программа научно-популярного кино. Возглавит жюри полного метра Алексей Герман-младший, российский кинорежиссер и сценарист», — сообщили в оргкомитете.



В состав жюри также вошла актриса Александра Ревенко, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.



Жюри короткометражного кино возглавит Владимир Котт. Короткометражные фильмы также будут оценивать Константин Маньковский, Петрам Садраи.



Кинофестиваль Arctic Open пройдет в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе, Няндомском, Каргопольском, Устьянском округах с 5 по 8 декабря.









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