В Ярославле представили спектакль «Маргарита»

В Российском государственном академическом театре драмы имени Ф. Волкова в Ярославле 23 ноября состоялась премьера спектакля «Маргарита». Главные роли исполнили Дарья Екамасова и актеры театра, включая художественного руководителя Валерия Кириллова, передает ТАСС.





Спектакль, основанный на романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поставила режиссер Алина Кушим. По ее словам, в работе она акцентировала внимание не на иллюстрации романа, а на создании истории о женщине, которая до конца следовала за своей мечтой, преодолевая боль, страх и преграды. В спектакле отсутствует привязка к конкретному времени, а линия Понтия Пилата была переосмыслена.





«Это непредставление о Маргарите, что она красивая, исполненная достоинства, благородства. Нет. Она живая, она разная — она отчаянная, она пьяная, она влюбленная, дерзкая. Ей страшно, больно, как и любому человеку», — отмечает режиссер.





На премьере роль Маргариты исполнила приглашенная актриса театра и кино Дарья Екамасова. В дальнейшем на сцену в этом образе будет выходить такжеи актриса Волковского театра Татьяна Коровина. Роль Воланда сыграл художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Кириллов.









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