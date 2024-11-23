В Петербурге стартовал IV Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах

23 ноября в Северной столице открылся IV Всероссийский музыкальный конкурс, который пройдет по специальностям «Духовые инструменты» и «Ансамбли духовых инструментов», сообщает ТАСС.





В зале Прокофьева в Мариинском-2 выступления начали исполнители на медных инструментах. В этой группе большинство конкурсантов составляют петербуржцы и москвичи, а также участвуют тромбонисты из Екатеринбурга, Владивостока, Нижнего Новгорода и Коломны. Имена лучших назовет жюри во главе с солистом-концертмейстером группы труб симфонического оркестра Мариинского театра Тимуром Мартыновым.





В группу исполнителей на деревянных духовых вошли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Тольятти, Саратова и Красноярска. Игру на деревянных духовых оценит жюри, которое возглавил заслуженный артист РФ, профессор Московской консерватории Алексей Уткин.





Первый тур продлится два дня. 26 ноября в состязание вступят участники ансамблей духовых инструментов.





Лауреаты будут объявлены на гала-концерте, который состоится 30 ноября в Концертном зале Мариинского театра.









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