Александр Буйнов выступит с сольным юбилейным концертом в Кремле

Народный артист России Александр Буйнов подготовил сольный юбилейный концерт, который состоится в Кремлевском дворце 6 апреля. Об этом артист сообщил ТАСС. После мероприятия начнется тур по городам России в честь его 75-летия.





Александр Буйнов рассказал , что сначала пройдет несколько отдельных концертов, но основные гастроли запланированы после юбилейного выступления в Кремле. Он пообещал зрителям насыщенную программу с участием множества гостей, а также ожидаемые и неожиданные дуэты. В дополнение к этому зрители могут рассчитывать на новую премьеру.





Юбилей артиста проведут 24 марта 2025 года. Буйнов записал около 20 музыкальных альбомов, и среди его самых известных композиций находятся такие хиты, как «Я знал любовь», «Мы в ответе за тех», «Посидим-помолчим», «Падают листья», «Пустой бамбук», «Горький мед» и «Люди встречаются».









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