Омская область получит около миллиарда рублей на модернизацию культуры

21.11.2024

Омская область получит около миллиарда рублей на модернизацию культуры
В ближайшие три года Омская область получит около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета для модернизации учреждений культуры. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом ТАСС после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.

В рамках нового национального проекта «Семья» регион планирует использовать эти средства для капитального ремонта музеев и библиотек, а также для обновления Музыкального театра и Пятого театра в Омске, Театра имени Михаила Ульянова в Таре. Кроме того, в планах — модернизация дворцов культуры и детских школ искусств, создание модельных библиотек, обновление материально-технической базы областной филармонии, закупка музыкальных инструментов для школ искусств и обновление книжных фондов библиотек.

Губернатор также отметил, что обсуждал с министром необходимость реставрации Омского академического театра драмы, который является старейшим театром города и лауреатом семи национальных театральных премий «Золотая маска». На его восстановление могут быть выделены федеральные средства в рамках нового нацпроекта.

Кроме того, губернатор выразил намерение участвовать в конкурсе за статус культурной столицы 2026 года. Министр поддержала это решение, отметив значительный культурный потенциал Омска.


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