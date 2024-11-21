Омская область получит около миллиарда рублей на модернизацию культуры

В ближайшие три года Омская область получит около 1 миллиарда рублей из федерального бюджета для модернизации учреждений культуры. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом ТАСС после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.





В рамках нового национального проекта «Семья» регион планирует использовать эти средства для капитального ремонта музеев и библиотек, а также для обновления Музыкального театра и Пятого театра в Омске, Театра имени Михаила Ульянова в Таре. Кроме того, в планах — модернизация дворцов культуры и детских школ искусств, создание модельных библиотек, обновление материально-технической базы областной филармонии, закупка музыкальных инструментов для школ искусств и обновление книжных фондов библиотек.





Губернатор также отметил, что обсуждал с министром необходимость реставрации Омского академического театра драмы, который является старейшим театром города и лауреатом семи национальных театральных премий «Золотая маска». На его восстановление могут быть выделены федеральные средства в рамках нового нацпроекта.





Кроме того, губернатор выразил намерение участвовать в конкурсе за статус культурной столицы 2026 года. Министр поддержала это решение, отметив значительный культурный потенциал Омска.









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