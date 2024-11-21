Российский фильм «Филателия» дебютировал на Каирском международном кинофестивале

На 45-м Каирском международном кинофестивале впервые представили российскую кинокартину «Филателия» режиссера Натальи Назаровой. В беседе с ТАСС она отметила, что изначально задумывала рассказать историю о совершенно другом персонаже, но в ходе работы решила сделать сюжет более универсальным.





Назарова отметила , что образ главной героини Яны претерпел изменения. Она планировала создать персонажа с уникальной физической характеристикой, однако в итоге решила добавить легкую форму ДЦП, чтобы сделать героиню более доступной для зрителей. Второй главный герой, моряк по имени Петр, задумывался как контраст к Яне.





Продюсер фильма Денис Ковалевский подчеркнул, что заболевание Яны придает ее образу трогательность и уязвимость. Он отметил, что именно эта ранимость способствует развитию отношений между главными героями, так как Петр также переживает одиночество и утрату, потеряв дочь с аналогичным диагнозом. Это обстоятельство позволяет ему испытывать к Яне отцовские чувства.





«Филателия» участвует в основной конкурсной программе фестиваля и будет бороться за главный приз — «Золотую пирамиду». После просмотра многие зрители остались в зале, чтобы задать вопросы продюсеру. Некоторые из них отметили, что, несмотря на суровые мурманские пейзажи, фильм создает ощущение, будто он снят о Египте. Одна из зрительниц подчеркнула, что сходство с египтянами проявляется как в характерах главных героев, так и в их действиях и отношении друг к другу. Итоги Каирского кинофестиваля будут объявлены 22 ноября.









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