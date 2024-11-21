Ольга Любимова встретилась с губернатором Омской области Виталием Хоценко

21.11.2024

Ольга Любимова встретилась с губернатором Омской области Виталием Хоценко
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Подробности она привела в Telegram-канале.

Участники встречи обсудили успехи нацпроекта «Культура». В регионе создали модельные библиотеки, обновили сельские дома культуры и школы искусств, приобрели новое оборудование.

«Готовимся к новому нацпроекту «Семья», в котором Омская область также должна принять активное участие», — поделилась министр.

По словам Ольги Любимовой, важной темой разговора стала подготовка кадров для многочисленных учреждений культуры. Министр предложила властям региона подумать над набором целевого курса в ведущих творческих вузах.

Стороны также поговорили про участие Омска в конкурсах «Культурная столица года» и «Новогодняя столица России». Эти проекты имеют стратегическое значение для региона, способствуют привлечению внимания к его культурному потенциалу и традициям.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой