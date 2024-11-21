21.11.2024
Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Подробности она привела в Telegram-канале.
Участники встречи обсудили успехи нацпроекта «Культура». В регионе создали модельные библиотеки, обновили сельские дома культуры и школы искусств, приобрели новое оборудование.
«Готовимся к новому нацпроекту «Семья», в котором Омская область также должна принять активное участие», — поделилась
министр.
По словам Ольги Любимовой, важной темой разговора стала подготовка кадров для многочисленных учреждений культуры. Министр предложила властям региона подумать над набором целевого курса в ведущих творческих вузах.
Стороны также поговорили про участие Омска в конкурсах «Культурная столица года» и «Новогодняя столица России». Эти проекты имеют стратегическое значение для региона, способствуют привлечению внимания к его культурному потенциалу и традициям.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой