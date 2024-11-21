Музеи Московского Кремля проведут восемь выставок в 2025 году

Музеи Московского Кремля в 2025 году проведут восемь выставок.



О готовящихся проектах в Министерстве культуры рассказала генеральный директор институции Елена Гагарина.



По словам руководителя, музей в наступающем году представит восемь выставок, в том числе региональные и международные проекты.



Впервые в России на выставке «Изысканная трапеза» будет представлено собрание Национального музея Китая. Проект, организованный в рамках Годов культуры России и Китая, будет посвящен кулинарным техникам, рецептам Китая, культуре питания на Востоке.



Еще одним проектом станет выставка «Награды России. За труды на благо Отечества» в Хабаровске к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию учреждения ордена Св. Александра Невского. В Челябинске музей проведет выставку «Царь и Патриарх» об истории патриаршества в XVII веке.



В число зарубежных проектов войдет выставка «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния». Проект стартует осенью 2025 года в Омане.



Завершающими выставками станут «Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность», «Двуглавый орел — герб России XV–XXI веков».









Фото: пресс-служба Минкультуры России