В фонде «Русское наследие» оценили итоги саммита БРИКС в Казани

На круглом столе, посвященном вопросам культурного диалога и социального развития в рамках международного сотрудничества БРИКС, Владимир Хмелев, председатель правления фонда «Русское наследие», советник директора ТАСС, подчеркнул, что культура и социальные проекты составляют основу блока и помогают участникам формировать совместное будущее.





Хмелев отметил , что саммит БРИКС в Казани продемонстрировал, как страны с уникальными традициями и глубокой культурной самобытностью могут сосредоточиться на совместном развитии, поддерживая друг друга. Эта поддержка, по его мнению, создает фундамент для нового мира, к которому стремятся участники блока.





В ходе мероприятия собралось множество представителей науки, культуры и бизнеса, которые, по словам Хмелева, олицетворяют разнообразие и силу БРИКС. Он высказал гордость за возможность предоставить площадку для обмена идеями и поиска совместных решений, что поможет как экономическому, так и социальному развитию.





Хмелев также уточнил, что миссия фонда заключается в поддержке социально-культурных проектов, способствующих процветанию. Он добавил, что фонд стремится стать платформой для укрепления партнерства и генерирования идей, где реализуются самые амбициозные проекты.









Фото: Pixabay.com