В Музее Победы пройдет Большой осенний кадетский бал

24 ноября в Музее Победы состоится Большой осенний кадетский бал, который соберет около 250 пар учащихся московских кадетских школ и корпусов. Гости мероприятия смогут насладиться яркими танцевальными номерами, включая полонез, падеграс, польку, кадриль и вальсы, а также другими историческими бальными танцами и котильонами.





Распорядитель объяснит участникам основные движения и рисунок каждого танца. В ходе вечера выберут Королеву бала. В 15:00 кадеты проведут трогательную акцию в честь Дня матери: молодые люди станцуют со своими мамами, поздравляя их с праздником, уточнили в пресс-службе учреждения.





Танцевальный вечер украсит концертный военный духовой оркестр войсковой части 75384 под руководством капитана Сергея Диденко. Зрителей ждет насыщенная концертная программа, в которой примут участие автор-исполнитель и участница проекта «Голос» Валькирия (Алина Изотова), а также ведущие коллективы центра развития творчества детей и юношества «Гермес», включая школу танцев «Гермес», вокально-хоровой ансамбль «Вдохновение», фольклорный ансамбль «Радуга» и строевое дефиле «Мажоретки».





Среди приглашенных гостей будут певец и композитор Дмитрий Дунаев, оперная певица Елизавета Канаузова, а также директор центра развития творчества детей и юношества «Гермес» Алексей Лыков. В рамках мероприятия пройдет акция «Напиши письмо солдату». Все желающие смогут написать письма участникам специальной военной операции и поздравить их с наступающим Новым годом. Центр «Гермес» отправит все письма бойцам через волонтерские центры Москвы.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы